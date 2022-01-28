Проект нового автовокзала в Мурино утвердят в 2022 году

Проект нового автовокзала в Мурино утвердят до конца года. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Власти Ленобласти подтвердили планы по строительству здания нового автовокзала в Мурино. Старое разобрано несколько месяцев назад. И на его месте еще ничего нет. Когда будет – тоже неизвестно, ведь только проект нового вокзала планируется утвердить в 2022 году.

- Проект международного автовокзала в Мурино будет доработан и утвержден в 2022 году. Уже найден инвестор. Автовокзал будет современным, со всеми необходимым, включая зал ожидания и медицинский пункт, - заявил на пресс-конференции председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

По словам чиновника, в перспективе из Мурино будут отправляться около 30 межрегиональных и региональных рейсов. Для строительства автовокзала уже выделен земельный участок и сделан съезд с КАД.

Михаил Присяжнюк заверил, что расположение вокзала будет учитывать интересы пассажиров как метро, так и железнодорожной станции «Девяткино».

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