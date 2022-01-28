Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 9:59

Родственники сообщают о задержании противника QR-кодов ресторатора Коновалова

Дома и в офисе бизнесмена идут обыски по делу о взятках
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Полиция работает по делу "карты сопротивления" QR-кодам.

Полиция работает по делу "карты сопротивления" QR-кодам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Родственники ресторатора Александра Коновалова уверены, что он задержан полицией. Сейчас в офисе бизнесмена на улице Рылеева идут оперативные мероприятия с участием полиции и следователей СК. А утром обыск прошел в доме Коновалова в Белоострове. Сам он на звонки не отвечает.

- Утром написал мне об обысках, после этого он перестал выходить на связь. То, что там идет обыск и его задержали — 100 %, - сообщила «Невским новостям» родственница ресторатора.

По ее словам, на звонки не отвечают ни дети Александра Коновалова, ни его жена.

Напомним, что в отношении лидера движения сопротивления QR-кодам в Петербурге возбуждено дело о посредничество во взяточничестве. Статья предусматривает как штраф и другие наказание, так и лишение свободы на срок до семи лет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: