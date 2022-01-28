Родственники сообщают о задержании противника QR-кодов ресторатора Коновалова

Полиция работает по делу "карты сопротивления" QR-кодам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Родственники ресторатора Александра Коновалова уверены, что он задержан полицией. Сейчас в офисе бизнесмена на улице Рылеева идут оперативные мероприятия с участием полиции и следователей СК. А утром обыск прошел в доме Коновалова в Белоострове. Сам он на звонки не отвечает.

- Утром написал мне об обысках, после этого он перестал выходить на связь. То, что там идет обыск и его задержали — 100 %, - сообщила «Невским новостям» родственница ресторатора.

По ее словам, на звонки не отвечают ни дети Александра Коновалова, ни его жена.

Напомним, что в отношении лидера движения сопротивления QR-кодам в Петербурге возбуждено дело о посредничество во взяточничестве. Статья предусматривает как штраф и другие наказание, так и лишение свободы на срок до семи лет.

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