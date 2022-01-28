Следователи назвали место, где нашли тело утонувшей женщины в проруби во время крещенских купаний в Ленобласти

Тело утонувшей во время крещенских купаний нашли в километре от проруби Фото: СОЦСЕТИ

Поиски женщины, утонувшей в проруби во время крещенских купаний в Ленинградской области, наконец-то завершились. Ее тело нашли вечером 27 января 2022 года, спустя восемь дней поисков. Труп находился в километре от проруби. Об этом рассказали в следственном комитете.

- Тело было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби, - пояснили в ведомстве.

Поиски на реке Оредеж в деревни Выра Гатчинского района велись с 19 января, сразу же после трагедии. К работе подключились водолазы из группы "Доброволецъ", которые приехали из Москвы и Иваново, а также поисковики из "ЛизаАлерт".

Напомним, что 19 января 41-летняя петербурженка прыгнула с головой в необорудованный прорубь. Течение сразу же подхватило ее и унесло под лед. Все это произошло на глазах ее детей и близких. Следственный комитете возбудил уголовное дело.

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