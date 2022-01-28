Появилось фото с места обнаружения тела утонувшей в проруби во время крещенских купаний в Ленобласти

Фото с места обнаружения тела утонувшей в проруби во время крещенских купаний в Ленобласти Фото: Предоставлено "КП"

В Ленинградской области завершились поиски женщины, утонувшей в необорудованном проруби во время крещенских купаний. Тело искали с 19 января и нашли лишь 27 января 2022 года. Об этом сообщили в следственном комитете. Также в распоряжении "КП-Петербург" появилось фото с места, где нашли утопленницу.

Напомним, что женщина утонула в реке Оредеж в деревне Выра Гатчинского района.

- Тело было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби, - рассказали в комитете.

По информации "КП-Петербург", она находилась на глубине 120 сантиметров у правого берега реки. Тело зацепилось за корягу.

Трагедия случилась ночь на Крещение. 41-летняя женщина погибла на глазах своих двоих детей и близких. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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