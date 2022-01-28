Бастрыкин поручил проверить приют для собак в Ленобласти после жалоб местных жителей

Жители деревни в Ленобласти пожаловались Бастрыкину на приют для собак Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Ленинградской области Сергею Сазину проверить жалобы жителей деревни Кипень на приют для собак. Люди заявили, что территориальные органы власти на их обращения бездействуют. Об этом в ведомстве рассказали 28 января 2022 года.

- Жители деревни Кипень обратились с жалобой на бездействие территориальных органов власти в связи с расположением, по мнению жителей, незаконного приюта для собак на территории ИЖС. В обращении отмечается, что жители опасаются за жизнь и здоровье детей из-за присутствия 40 собак в так называемом приюте и ненадлежащих условий их содержания, - рассказали в комитете.

Комитет Ленобласти должен будет изучить все жалобы и доводы жителей и доложить о результатах.