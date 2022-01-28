Выставка «Лики/Лица/Морды» откроется в Мраморном дворце Петербурга 29 января

Выставка «Лики/Лица/Морды» откроется в Мраморном дворце Петербурга / Фото: Русский музей

В Мраморном дворце Санкт-Петербурга 29 января 2022 года откроется выставка «Лики/Лица/Морды». Проект был создан московским частным Музеем AZ. Выставка посвящена 90-летнему юбилею известного художника Анатолия Зверева. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея.

- Выставка «Лики/Лица/Морды» – хорошее начало для знакомства петербургских зрителей с Музеем АZ. Устроители выставки, в качестве её стержня избрали «ряд волшебных изменений милого лица». Эти известные строки А. Фета принадлежат жанру интимной лирики. Однако материал экспозиции драматизирует тему лица, - отметил заведующий отделом новейших течений музея Александр Боровский.

Вся выставка посвящена феномену непарадного портрета в отечественном искусстве ХХ и ХХI веков. В ней представлены работы художников-шестидесятников и современных авторов, среди которых Зверев, Шемякин, Ворошилов и многие другие.

Выставка продлится с 29 января по 10 марта.