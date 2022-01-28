Синоптики обещают теплую и пасмурную погоду в феврале 2022 года в Петербурге

Февраль 2022 года в Петербурге будет теплым и снежным Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый месяц 2022 года, он же второй месяц зимы подходит к концу. Впереди самый серый и пасмурный месяц города в Санкт-Петербурге. Ожидается, что он будет снежным, но при этом теплым. Об этом 28 января 2022 года "КП-Петербург" рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды городского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- Ожидается, что в феврале 2022 года погода будет формироваться под преимущественным влиянием северо-атлантических циклонов. Из-за этого будет преобладать облачная погода с частыми осадками, - рассказала синоптик.

Перемены в погоде будут, но редкие и непродолжительные.

Большую часть месяца в Петербурге будет тепло, то есть температура воздуха будет на 1-3 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков с высокой вероятностью превысит климатическую норму.

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