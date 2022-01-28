Беглов не встречался с Путиным в Петербурге и отправил письменный отчет

Губернатор и президент посетили Пискаревское кладбище. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга не смог встретиться с президентом России во время визита главы государства в родной город. Предполагалось, что после возложения цветов на Пискаревском кладбище Александр Беглов обсудит текущие дела с Владимиром Путиным лично, однако планы нарушил коронавирус.

- Очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с карантинными ограничениями, - сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Вместо этого губернатор направил президенту письменный отчет по вопросу развития Петербурга.

Напомним, что во время визита в город на Неве Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к мемориалу «Матери-Родины» по случаю 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.