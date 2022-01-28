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Политика28 января 2022 12:45

Беглов не встречался с Путиным в Петербурге и отправил письменный отчет

Причиной стали карантинные ограничения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Губернатор и президент посетили Пискаревское кладбище.

Губернатор и президент посетили Пискаревское кладбище.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга не смог встретиться с президентом России во время визита главы государства в родной город. Предполагалось, что после возложения цветов на Пискаревском кладбище Александр Беглов обсудит текущие дела с Владимиром Путиным лично, однако планы нарушил коронавирус.

- Очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с карантинными ограничениями, - сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Вместо этого губернатор направил президенту письменный отчет по вопросу развития Петербурга.

Напомним, что во время визита в город на Неве Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к мемориалу «Матери-Родины» по случаю 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.