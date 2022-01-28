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Здоровье28 января 2022 12:57

Плановую медпомощь и диспансеризацию отменили в Ленобласти

Новые коронавирусные ограничения утвердил губернатор Александр Дрозденко
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Плановую медпомощь в дневных стационарах запретили в Ленобласти

Плановую медпомощь в дневных стационарах запретили в Ленобласти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области ограничили оказание медицинской помощи. Теперь поликлиники будут заниматься только неотложными случаями, а в больницах будут проводить лишь химиотерапии при онкозаболеваниях. Такое постановление 28 января 2022 года подписал губернатор области Александр Дрозденко.

- Плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Поликлиники работают только в оказании неотложной помощи, а также профилю «акушерство и гинекология», - говорится в постановлении.

Также во взрослых поликлиниках прекращаются профосмотры и диспенсеризация. Профилактические осмотры детей также запрещены, исключение - малыши первого года жизни. Диспансерное наблюдение взрослых и детей будет проводиться только с применением телемедицинских технологий. Новые ограничения вступили в силу с 28 января.

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