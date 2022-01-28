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Здоровье28 января 2022 13:31

Суд отказал противникам QR-кодов в Петербурге

Коллективный иск об отмене карантинных мер был рассмотрен 28 января
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд Петербурга отказал противникам кодов.

Суд Петербурга отказал противникам кодов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городской суд Петербурга рассмотрел коллективный иск об отмене карантинных ограничений, в том числе QR-кодов. В нем активисты требовали отменить действие всех и нескольких пунктов антикоронавирусного постановления Смольного №121. Как и ожидалось, требования были отклонены.

- Городской суд рассмотрел коллективные и объединенные иски граждан об оспаривании QR-кодов. Суд административным истцам отказал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что изначально в суд поступило несколько исков от разных истцов. Первые два заседания были посвящены возможности их объединения в один, коллективный. В итоге часть объединили, а другие оставили разрозненными. Причем на одно из заседаний не смог прийти истец, заболевший коронавирусом.

Сегодня было отказано в удовлетворении коллективного иска, оставшиеся рассмотрят позднее.

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