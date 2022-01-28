Комздрав Петербурга дал официальный комментарий по ситуации со смертельным отравлением барием

Глава Комздрава прокомментировал отравление пациентов барием. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга прокомментировал трагедию с гибелью трех пациентов диагностического центра, которые скончались после простого обследования желудка. При проведении рентгена люди принимали сульфат бария, выполняющий роль контрастного вещества. Но, по неизвестным пока причинам, безвредное средство оказалось ядовитым.

- Мы оказываем всю необходимую помощь следственным органам в расследовании этой трагедии. Привлекаем экспертов, проверяем порядок закупки препарата и должностные инструкции сотрудников учреждения, - приводит слова Лисовца пресс-служба Комздрава.

Сейчас специалисты ведомства выясняют, куда мог уйти некачественный препарат. А пациентов, в последнее время проходивших обследование в диагностическом центре на Сикейроса, приглашают прийти на прием к врачу, чтобы избежать возможных неприятных последствий.

Всего, по данным следствия, от воздействия бария пострадали около 20 человек. Главврач центра задержан по уголовному делу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.