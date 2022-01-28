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Общество28 января 2022 15:33

Жителей Петербурга попросили не звонить в службу 122 по утрам

Заявки на вызов врача принимаются круглосуточно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Звонить в службу 122 советуют вечером, ночью и в выходные.

Звонить в службу 122 советуют вечером, ночью и в выходные.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга просят горожан не нагружать звонками службу 122 в утреннее время. Именно с 9 до 12 по будним дням идет пик звонков, из-за чего увеличивается время ожидания на линии. В Смольном отмечают, что заявки на вызов врача принимаются круглосуточно. И в другое время дозвониться гораздо проще.

- Нет необходимости дозваниваться именно в утренние часы. Оставить заявку голосовому помощнику можно в любое время. Вам обязательно перезвонят операторы Службы, - сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Александра Говорунова.

При разговоре с голосовым помощником Викторией, надо дослушать вопрос до конца и четко ответить на него. Так заявка будет оформлена быстрее.

Звонить по номеру 122 можно как с домашнего, так и с мобильного телефона. В последнем случае робот-информатор пришлет СМС-сообщение, в котором будет указаны дата и время врача.

Кроме того, и сама Виктория перезванивает горожанам, оставлявшим заявку на посещение участковым. Это надо для контроля работы службы.

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