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Общество28 января 2022 15:48

Волонтеры Петербурга выхаживают елки из Эрмитажа

До мая деревья будут находится в теплицах Ботсада, а затем их снова вернут на место
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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До весны елки будут стоять в тепле. Фото: vk.com/elo4kazhivi

До весны елки будут стоять в тепле. Фото: vk.com/elo4kazhivi

В Петербурге волонтеры спасают эрмитажных елок. Деревья, которые росли на территории музея на улице начали увядать и организаторы акции ««Ёлочка, живи» предложили свою помощь. Добровольцы выхаживают горшочные хвойные растения.

- Вообще, нам после праздников чаще приносят небольшие елочки. Реже - елки высотой метр-полтора. Но такие за таких мощных красавиц мы взялись впервые. Будем ухаживать до мая - готовить к весенним посадкам в грунт! Спасибо всем причастным к этому волшебному действу, - рассказали волонтеры.

Деревья доставили в теплицы Ботанического Института имени В.Л.Комарова РАН. До весны они будут находится там, за ними будут ухаживать специалисты и лечить. Затем елочки вернут на место в Эрмитаж.