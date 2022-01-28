Волонтеры Петербурга выхаживают елки из Эрмитажа

До весны елки будут стоять в тепле. Фото: vk.com/elo4kazhivi

В Петербурге волонтеры спасают эрмитажных елок. Деревья, которые росли на территории музея на улице начали увядать и организаторы акции ««Ёлочка, живи» предложили свою помощь. Добровольцы выхаживают горшочные хвойные растения.

- Вообще, нам после праздников чаще приносят небольшие елочки. Реже - елки высотой метр-полтора. Но такие за таких мощных красавиц мы взялись впервые. Будем ухаживать до мая - готовить к весенним посадкам в грунт! Спасибо всем причастным к этому волшебному действу, - рассказали волонтеры.

Деревья доставили в теплицы Ботанического Института имени В.Л.Комарова РАН. До весны они будут находится там, за ними будут ухаживать специалисты и лечить. Затем елочки вернут на место в Эрмитаж.