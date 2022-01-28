Смольный утвердил проект межевания территории для продолжения ветки метро до «Кудрово»

Проект межевания подписан, дело за строительством. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга утвердили проект планировки и межевания территории продолжения оранжевой ветки метрополитена до Кудрово. Постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

- Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения ««Лахтинско-Правобережная линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» в границах Санкт-Петербурга, - говорится в документе.

Постановление обозначает расположение технологических шахт метрополитена и прочих объектов будущего строительства. Документ подписан 27 января.

На землях Ленобласти, где появится вестибюль станции «Кудрово», земля под строительство уже выделена. Здесь же возведут и новое депо. А вот сроки открытия станции в очередной раз сдвигаются.

Как сегодня заявил председатель Комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк, ввод «Кудрово» в строй намечен лишь на 2029 год.

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