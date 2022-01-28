В Петербурге на доме художника Марка Шагала спустя три месяца после реставрации потрескалась краска

Жильцы добивались ремонта четыре года. Фото: vk.com/wall-129354225_11004

Дом, где когда-то жил известный художник Марк Щагал, снова нуждается в реставрации. Здание находится в центре Петербурга в Перекупном переулке, 7. В сентябре его начали реставрировать и к концу года косметический ремонт был закончен. Но сейчас штукатурка на фасаде начала снова обваливаться, треснули двери, также жильцов смущает и разводы краски вокруг окон.

- Что делать, наш дом на Перекупном в этом году ремонтировали, а такой бездарный итог. Говорили мы рабочим, что нельзя штукатурить в минус, так им лишь бы успеть. Тяп-ляп, вкривь и вкось, - ругаются жильцы в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

Петербурге уже пожаловались в Жилищный комитет города, а также сделали запрос в технадзор. Жильцы дома на Перекупном переулке добивались реставрации с 2018 года.