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Дом. Семья28 января 2022 17:01

Замурованным в подвале Мариинки котятам нашли дом

Малыши едва не погибли там, пока их не спали волонтеры
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подвальные котики из Мариинского театра не остались без еды и воды. Фото: t.me/Piotrovsky

Подвальные котики из Мариинского театра не остались без еды и воды. Фото: t.me/Piotrovsky

История с котятами в подвале Мариинского театра нашла счастливый конец. Малышам нашли добрые руки. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из волонтеров. Прежде их стерилизовали.

Напомним, бездомных бедолаг обнаружили пять дней назад. Прохожие слышали жалобное мяукание из подвала. Они и обратились в организацию «Республика кошек», те уже за помощью к властям.Сотрудники учреждения пошли навстречу и тут же открыли один из продухов, котятам доставили еду и воду. Потом малышей забрали на передержку.

В Мариинском театре позже объяснили, что закрыли продухи для того, чтобы инженерные коммуникации не вышли из строя. А котята забрались в подвал погреться, но никто этого не заметил.