Замурованным в подвале Мариинки котятам нашли дом

Подвальные котики из Мариинского театра не остались без еды и воды. Фото: t.me/Piotrovsky

История с котятами в подвале Мариинского театра нашла счастливый конец. Малышам нашли добрые руки. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из волонтеров. Прежде их стерилизовали.

Напомним, бездомных бедолаг обнаружили пять дней назад. Прохожие слышали жалобное мяукание из подвала. Они и обратились в организацию «Республика кошек», те уже за помощью к властям.Сотрудники учреждения пошли навстречу и тут же открыли один из продухов, котятам доставили еду и воду. Потом малышей забрали на передержку.

В Мариинском театре позже объяснили, что закрыли продухи для того, чтобы инженерные коммуникации не вышли из строя. А котята забрались в подвал погреться, но никто этого не заметил.