Смольный поставил задачу по максимуму очистить дворы Петербурга от снега

Власти Петербурга обещают бросить все силы коммунальщиков на очистку снега в городе за время выходных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов поставил задачу по максимум очистить дворы Петербурга от снега за грядущие выходные, 29 и 30 января. Об этом чиновник сообщил на своей рабочей странице во «Вконтакте». Напомним, в последние дни в Северной столице постоянно выпадает снег, высота снежного покрова уже обновила рекорд. В Смольном призвали районные администрации не допустить образования наледи во дворах, как это было в середине января из-за температурных качелей и плохой работы коммунальщиков.

- Сейчас перед районами поставлена задача непрерывно убирать от снега подходы к парадным, прометать внутриквартальные проезды и проходы, а также своевременно обрабатывать их противогололедными материалами, - уточняет Олег Зотов.

В жилкоме добавляют, что на очистку дворов в выходные направят абсолютно все силы коммунальных служб. Что ж, увидеть результат можно будет очень скоро.

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