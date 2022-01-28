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Общество28 января 2022 17:15

Смольный поставил задачу по максимуму очистить дворы Петербурга от снега

Проследить за уборкой на выходных должны районные администрации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Власти Петербурга обещают бросить все силы коммунальщиков на очистку снега в городе за время выходных.

Власти Петербурга обещают бросить все силы коммунальщиков на очистку снега в городе за время выходных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов поставил задачу по максимум очистить дворы Петербурга от снега за грядущие выходные, 29 и 30 января. Об этом чиновник сообщил на своей рабочей странице во «Вконтакте». Напомним, в последние дни в Северной столице постоянно выпадает снег, высота снежного покрова уже обновила рекорд. В Смольном призвали районные администрации не допустить образования наледи во дворах, как это было в середине января из-за температурных качелей и плохой работы коммунальщиков.

- Сейчас перед районами поставлена задача непрерывно убирать от снега подходы к парадным, прометать внутриквартальные проезды и проходы, а также своевременно обрабатывать их противогололедными материалами, - уточняет Олег Зотов.

В жилкоме добавляют, что на очистку дворов в выходные направят абсолютно все силы коммунальных служб. Что ж, увидеть результат можно будет очень скоро.

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