Почти 27 тысяч петербуржцев скончались от коронавируса в 2021 году

В Петербурге за 2021 год от коронавируса скончалось почти 27 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 993 жителей Петербурга скончались от коронавируса в 2021 году. Об этом сообщил Росстат, подведя итоги прошлых «ковидных» 12 месяцев. Всего за пандемию в городе от COVID-19 умерли 41 263 человека. Последние волны коронавируса всегда становились только мощнее самых начальных вспышек. Что касается данных за минувший декабрь 2021 года, то в Северной столице от инфекции скончались 1 894 человека.

- При этом коронавирус, предположительно, стал основной причиной смерти 190 человек в декабре 2021 года в Петербурге, но его не идентифицировали. Инфекция была сопутствующим заболеванием и сказалась на развитии осложнений других болезней в 42 случаях, - отмечается в новых данных Росстата.

К слову, в ведомстве сообщают, что в 2021 году коронавирус стал основой причиной смерти более 390 тысяч россиян.

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