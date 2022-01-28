Следствие просит отправить в СИЗО противника QR-кодов Александра Коновалова

СК просит отправить в СИЗО ковид-диссидента Александра Коновалова. Фото: СОЦСЕТИ

Суд зарегистрировал ходатайство следствия с требованием отправить в СИЗО противника QR-кодов в Петербурге Александра Коновалова. Напомним, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, его обвиняют в посредничеств во взятке. Лидер движения против QR-кодов вину не признает и считает, что его судят за гражданскую позицию. Однако у следствия свои доводы – Коновалов попался на том, что обещал владельцу кальянной «порешать» вопросы с полицией, чтобы в заведение вернули изъятые табачные изделия. В кулуарах мужчину называют «крышей» некоторых увеселительных заведений в центре города.

- Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 УК РФ, - коротко сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Александру Коновалову грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.