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Происшествия28 января 2022 20:36

В Петербурге ловкий карманник стащил полмиллиона рублей у посетительницы ТЦ

Эта сумма находилась в кармане куртки женщины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Воришка стащил 501 тысячу рублей у невнимательной посетительницы ТЦ.

Воришка стащил 501 тысячу рублей у невнимательной посетительницы ТЦ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из торговых центров Петербурга ловкий карманник стащил полмиллиона рублей наличными у посетительницы магазина. Солидная сумма лежала в кармане куртки 23-летней женщины. На воровство она пожаловалась 22 января, полиция зафиксировала факт кражи на записи с камеры видеонаблюдения. На поиски злоумышленника ушло четыре дня. Оказалось, что ранее мужчину судили.

- В среду, 26 января, у дома №61 на улице Карла Маркса в Гатчине по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 36-летнего рецидивиста, - пишет «Мойка78».

Однако неизвестно, остались ли при воришке те самые деньги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.