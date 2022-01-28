В Петербурге ловкий карманник стащил полмиллиона рублей у посетительницы ТЦ

Воришка стащил 501 тысячу рублей у невнимательной посетительницы ТЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из торговых центров Петербурга ловкий карманник стащил полмиллиона рублей наличными у посетительницы магазина. Солидная сумма лежала в кармане куртки 23-летней женщины. На воровство она пожаловалась 22 января, полиция зафиксировала факт кражи на записи с камеры видеонаблюдения. На поиски злоумышленника ушло четыре дня. Оказалось, что ранее мужчину судили.

- В среду, 26 января, у дома №61 на улице Карла Маркса в Гатчине по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 36-летнего рецидивиста, - пишет «Мойка78».

Однако неизвестно, остались ли при воришке те самые деньги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.