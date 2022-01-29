Петербуржец попросил полицию вернуть домой жену, ушедшую из-за обиды

В Петербурге мужчина попросил полицию вернуть жену, ушедшую из дома из-за обиды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Петербурга позвонил в полицию с просьбой вернуть домой жену, ушедшую от супруга из-за обиды. Мужчина не поленился сообщить о своей драме в час ночи накануне, 28 января. Дежурному он сообщил, что любимая грубо «послала» его, взяла собаку и вышла из квартиры. Он тут же начал переживать - да так сильно, что посчитал, что без полиции ему не вернуть супругу.

- Следующий звонок от мужчины поступил через 10 минут. Теперь он, скорее, жаловался, что жена ушла с его телефоном, ему стало еще обиднее. Еще через 10 минут заявитель позвонил в третий раз. Вроде бы обрадовался – жена вернулась, просто погуляла с собакой. Но начала скандал, успокоить ее он был не в состоянии, по его словам, - рассказывает подробности мыльной оперы источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Заявку мужчину дежурный квалифицировал как хулиганство. На место к горе-мужу в итоге никто не выехал.