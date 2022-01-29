Десять таксистов помогут с развозкой врачей по домам к больным ковидом в центре Петербурга

В центре Петербурга участковым врачам будут помогать таксисты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десять таксистов безвозмездно будут развозить участковых врачей по домам к больным коронавирусом, проживающих в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. В Смольном договорились о помощи с одним из известных российских агрегаторов такси. До этого момента врачей подвозили на служебных авто, иногда выручали волонтеры в рамках благотворительной акции.

- Девять водителей прибудут в поликлиники уже 29 января. В воскресенье их число увеличится до десяти. На протяжении четырех выходных дней (29-30.01 и 5-6.02) они будут помогать врачам добираться до своих пациентов, - рассказали в администрации Центрального района Петербурга.

По данным чиновников, 27 января в городские поликлиники поступило 2 021 вызов от пациентов. Всего на дому находятся более 160 тысяч человек с признаками ОРВИ, почти половина из них имеет положительный ПЦР-тест на коронавирус.

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