Небольшой снег и облачную погоду обещают в Санкт-Петербурге 29 января

Небольшой снег ожидается в Петербурге 29 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 29 января, Санкт-Петербург ощутит влияние узкой полосы повышенного атмосферного давления, расположившейся между двух циклонических вихрей - уходящей на юго-восток «Мари» и приближающейся с северо-запада «Надей». Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- В такой ситуации регион ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, - отметил Михаил Леус.

Температурный фон, по мнению синоптика, останется выше нормы. Температура воздуха составит минус 3-5 градусов, по области – минус 2-7 градусов.

Утром и днем горожан порадует северо-западный ветер, с переходом на южный, 3-8 м/с. Вечером ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление упадет и составит 746 мм рт. ст.

Уже в ночь на 30 января Северную столицу, по словам Михаила Леуса, накроет следующая зона снегопадов.