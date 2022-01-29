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Общество29 января 2022 9:26

Почти 15 тысяч новых зараженных коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге 29 января

Скончалось 63 человека
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге порядка 15 тысяч новых зараженных коронавирусом за сутки.

В Петербурге порядка 15 тысяч новых зараженных коронавирусом за сутки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Санкт-Петербурге добрался до отметки в 14,9 тысяч зараженных за сутки. Это абсолютный рекорд для города за все время пандемии. Такая статистика в Северной столице на 29 января 2022 года, сообщает оперативный штаб по COVID-19.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 14 939 человека, - сообщили в оперативном штабе. - Выздоровели 2880 пациентов, госпитализировали 666 больных, скончалось 63 человека.

Всего за все время пандемии в Северной столице ковидом заболели 991 198 человек, из них выздоровели 853 434, а умерли 29 776 горожан.

Напомним, что в Петербурге введены новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, детям и подросткам запрещено посещать общественные места, а также занятия в секциях и кружках. Ограничения действуют с 28 января по 13 февраля 2022 года.

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