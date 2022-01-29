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Общество29 января 2022 10:19

Детское инфекционное отделение вновь заработало в Боткинской больнице

С весны 2020 года его временно перепрофилировали для взрослых
Агния ПЕРОВА
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Боткинская больница снова принимает подростков.

Боткинская больница снова принимает подростков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детское инфекционное отделение вновь открылось в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Как сообщают в субботу, 29 января, в Комитете по здравоохранению, там будут принимать детей старше 14 лет с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

- В отделении 46 коек. Боксы и палаты рассчитаны на одно- или двухместное размещение, оборудованы подводкой кислорода, - пояснили в ведомстве. - Работают там заведующий отделением и 3 врача.

Медики, как отмечают в комздраве, сертифицированы по специальности «педиатрия» и «инфекционные болезни». Напомним, с весны 2020 года отделение было временно перепрофилировано для взрослых.

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