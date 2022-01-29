Почти 180 тысяч жителей Санкт-Петербурга находятся дома на больничном из-за коронавируса и ОРВИ

Более 178 тысяч петербуржцев лечатся дома от ОРВИ и коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге из-за признаков ОРВИ и подтвержденного коронавируса на больничный ушли более 178 тысяч петербуржцев. Еще сутки ранее дома лечились свыше 160 тысяч петербуржцев.

- Количество петербуржцев, которые находятся на больничном с признаками ОРВИ и подтвержденным COVID-19, превысило отметку в 178 тысяч человек, - отметили в ведомстве.

По информации комитета по здравоохранению на 29 января, больше всего амбулаторных пациентов в Приморском (почти 29 тысяч), Калининском (около 20 тысяч) и Выборгском районах (порядка 19 тысяч).

Напомним, что за сутки в Петербурге выявили 14 939 новых случаев коронавируса. На лечении в стационарах с ковидом и пневмониями находится 6 816 человек, за последние 24 часа поступило 711 человек. В реанимации - 588 пациентов. Скончалось от коронавируса за сутки 63 человека.