Новый автобусный маршрут свяжет пять районов Санкт-Петербурга

Новый автобус довезет петербуржцев до Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый автобус, проходящий через пять городских районов, появится на карте Санкт-Петербурга с 1 июня 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города.

- Маршруту присвоят номер 239, он станет заменой коммерческой маршрутке К-339. Воспользоваться им смогут жители Красносельского, Кировского, Московского, Фрунзенского и Невского районов. Его конечная точка - торговый комплекс МЕГА, расположенный в Ленинградской области, - пояснили в ведомстве.

Новый автобус вместит сразу 80 пассажиров и объединит Ленинский проспект, улицу Типанова, проспект Славы, Ивановскую и Народную улицы. Работать он будет по будням с интервалами около 12 минут в часы «пик», в остальное время - 15 минут. В выходные дни интервалы будут по 14-17 минут.

В комитете отмечают, что для нового маршрута закупят 21 автобус .