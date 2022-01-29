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Общество29 января 2022 12:21

Новый автобусный маршрут свяжет пять районов Санкт-Петербурга

Он заработает с 1 июня 2022 года
Агния ПЕРОВА
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Новый автобус довезет петербуржцев до Ленобласти.

Новый автобус довезет петербуржцев до Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый автобус, проходящий через пять городских районов, появится на карте Санкт-Петербурга с 1 июня 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города.

- Маршруту присвоят номер 239, он станет заменой коммерческой маршрутке К-339. Воспользоваться им смогут жители Красносельского, Кировского, Московского, Фрунзенского и Невского районов. Его конечная точка - торговый комплекс МЕГА, расположенный в Ленинградской области, - пояснили в ведомстве.

Новый автобус вместит сразу 80 пассажиров и объединит Ленинский проспект, улицу Типанова, проспект Славы, Ивановскую и Народную улицы. Работать он будет по будням с интервалами около 12 минут в часы «пик», в остальное время - 15 минут. В выходные дни интервалы будут по 14-17 минут.

В комитете отмечают, что для нового маршрута закупят 21 автобус .