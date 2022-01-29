Уголовное дело завели на петербуржца за домогательства к 15-летней падчерице

Арестованного за вымогательство петербуржца заподозрили в растлении падчерицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело на жителя Ломоносовского района. Так, 47-летнего мужчину подозревают в растлении 15-летней падчерицы. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина неоднократно, под угрозой применения насилия, в период с 30 и 31 августа 2020 года, с 1 декабря до 10 марта 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера, - сообщили правоохранители.

Если его вина будет доказана, то ему грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

С 7 июня 2021 года подозреваемый находится в СИЗО, так как обвиняется также по делу о вымогательстве.