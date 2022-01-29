После смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге приостановили использование бария

В Петербурге остановили применение бария после гибели пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Применение партии сернокислотного бария после смерти как минимум троих пациентов приостановили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

- 26 января, после того, как из одного из городских стационаров поступила информация о четырех пациентах в крайне тяжелом состоянии, главам администраций районов Петербурга, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария, - отметили в комздраве.

Также в учреждении запросили списки пациентов, которым в последние две недели делали такие же исследования. Всех обзвонили, чтобы узнать о их самочувствии и при необходимости – оказать им помощь.

Напомним, что главного врача Государственного консультативно-диагностического центра №1 Евгения Попова, где случилась страшная трагедия, уже арестовали. По версии следствия, он одобрил закупку некачественного сульфата бария.