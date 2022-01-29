У пенсионерки из Санкт-Петербурга украли криптовалюту на сумму более пяти миллионов рублей

У пенсионерки из Петербурга украли криптовалюту на большую сумму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. У 67-летней женщины украли криптовалюту на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 19 по 20 декабря 2021 года ей на мобильный телефон позвонила якобы эксперт по криптовалютным операциям и сообщила, что во избежание мошеннических действий с криптовкладом, нужно перевести их на указанный счет. Пенсионерка так и сделала, - пояснили правоохранители.

Деньги у бабушки списали в несколько приемов. Сумма получилась крупная - более 5,2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Если мошенницу найдут, то ей грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.