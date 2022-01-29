Дорожники готовятся к метели и сильному ветру в Санкт-Петербурге

Дорожники готовятся к снежному бурану в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снежный буран надвигается на Санкт-Петербург 29 января 2022 года. Ближе к полуночи, как сообщает Росгдирометцентр, город настигнет снегопад, сильный порывистый ветер и метель.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко поручил дорожным организациям контролировать состояние дорог, чтобы в городе не было гололедицы и снежных заносов. Следить за тем, чтобы тротуары и проезжую часть обрабатывали противогололедными материалами.

- Особое внимание уделить набережным, мостам, путепроводам и другим опасным участкам дорог, а также тротуарам, пешеходным переходам и подходам к социально значимым объектам, - отметил Пониделко.

Председатель комитета добавил, что в субботу, 29 января, днем городские дороги чистили и посыпали 976 единиц техники. В ночь на воскресенье, 30 января, на уборку улиц выделили 1010 машин.

В Северной столице работает круглосуточная дежурная служба, которая принимает звонки, связанные с содержанием автомобильных дорог. Телефон для связи: 314-60-13.

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