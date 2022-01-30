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Общество30 января 2022 7:10

Североатлантический циклон «Надя» принес Петербургу метели

Температура останется выше нормы в районе -1 градуса
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Снегопады и сильный ветер продержатся до вторника.

Снегопады и сильный ветер продержатся до вторника.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге бушует североатлантический циклон «Надя», который принес метели. По словам синоптика Михаила Леуса, наиболее сильные осадки ожидаются в первой половине дня 30 января. Однако, температура останется выше нормы.

- Температура воздуха -1 и -3, по области ожидается 0, -5. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт. ст., что существенно нормы, - сообщил Леус.

Снегопады и сильный ветер продержатся до вторника. Спасатели Петербурга уже предупредили о плохой погоде и просят водителей быть осторожными.

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