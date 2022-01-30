Мошенники обманули директора предприятия в Петербурге на 8,5 миллионов

75-летний петербуржец поверил телефонным аферистам. Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге полиция ищет мошенников, которые обманули 75-летнего мужчину на 8,5 миллионов рублей. С заявлением к правоохранителям обратился директор коммерческого предприятия. Пострадавший рассказал, что стал жертвой телефонных аферистов. С 24 по 27 января мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка.

- Неизвестный сообщил, что с его счетами происходят мошеннические действия и необходимо перевести деньги на безопасные счета. Потерпевший через банкоматы, расположенные на Московском проспекте, перевел на указанный мужчиной счет 8 миллионов 535 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас завели уголовное дело по статье мошенничество, а преступников ищут.