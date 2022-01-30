Жители центра в Петербурге на всю ночь остались без тепла

Батареи остыли на всю ночь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге жители Центрального и Выборгского районов остались без тепла на всю ночь. Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга», на трубопроводе по улице Исполкомской случилась авария. Жильцы дома №12 пожаловались на остывшие на сутки батареи и отсутствие горячей воды. Рабочие, которые выезжали на вызов нашли причину проблемы не сразу.

- Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене участка. Основной сложностью на данном объекте является множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производятся земляные работы ручным способом, – рассказали в пресс-службе.

В компании «Теплосети Петербурга» уточнили, что от аварии пострадали только жильцы дома на Исполкомской. Но жители Центрального района также жаловались на холодные батареи.

- В квартире похолодало с 21 часа в субботу. Отопления не было всю ночь, потом его включили к 7 часам утра, - рассказала «КП-Петербург» Ольга Кицул.

Устранить аварию планировали к 9 утра 30 января.