Группа «Чайф» отменила свой февральский концерт в Петербурге

Группа ехала в Петербург с юбилейным концертом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа «Чайф» не приедет в Петербург в феврале. Об отмене своего концерта коллектив сообщил в соцсетях. Выступление должно было состояться 19 февраля.

- Сказать, что мы расстроены — ничего не сказать. Надеялись, это наконец-то свершится. Давайте друг друга сейчас просто поддержим. Мы эту заразу когда-нибудь все равно победим и вернёмся к нормальной жизни, - написали они в группе «Вконтакте».

«Чайф» перенесли выступление на сентябрь 2022 года. В Петербург они ехали со своей юбилейной программой, коллективу исполнилось 35 лет. Все купленные билеты на 19 февраля останутся действительными.