Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге превысило 17,8 тысяч случаев

По данным оперштаба, с 24 по 29 января обследование на коронавирус прошли 329 515 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, в Северной столице 30 января зафиксировано 17833 случаев заражения Covid-19. К сравнению, днем раньше эта цифра зафиксировалась до 14 939.

За сутки излечились 1337 человек, но также скончалось еще 65 человек.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями 7 109 человек Из них 599 в реанимации и 318 подключены к аппаратам ИВЛ, - сообщают там.

По данным оперштаба, с 24 по 29 января обследование на коронавирус прошли 329 515 человек.

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