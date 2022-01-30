В Петербурге посетитель бара пришел с гранатой

Учебную гранату оставили в полиции пока не выяснят ее происхождение. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В петербургском баре 30 января в 5:30 посетитель пришел с гранатой. Похожий на боеприпас предмет обнаружили у 21-летнего парня на входе. Тот заявил, что граната не опасная и в присутствии охранников выкрутил запал. Сотрудники заведения вызвали специалистов Росгвардии.

- Они изъяли предмет и доставили 21-летнего гражданина в 17 отдел полиции. Прибывшие специалисты взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали изъятый предмет и установили, что это учебная граната и запал, которые не представляют опасности, - рассказали в пресс-службе пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Учебную гранату оставили в полиции пока не выяснят ее происхождение.