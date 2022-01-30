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Общество30 января 2022 12:04

На трассе «Кола» в Ленобласти на неделю ограничивают движение

На путепроводе будут ремонтировать дорогу
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Участок находится рядом с Петербургом. Фото: 2ГИС

Участок находится рядом с Петербургом. Фото: 2ГИС

В Ленинградской области на неделю ограничивают движение на федеральной трассе «Кола». Это связано с ремонтными работами на участке во Всеволожском районе на 19-ом километре. Ограничения начинают действовать с 31 января и и продлятся до 7 февраля.

- В связи с производством работ по восстановлению двух модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон выполненных из полимербетона, на путепроводе через Скотопрогон будет перекрыта одна полоса движения в направлении Ленинградской области. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На этом участке всего четыре полосы для движения. Свободными останутся две: по одной в сторону Петербурга и Мурманска.