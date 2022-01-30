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Общество30 января 2022 12:22

Циклон «Надя» замела снегом подход к Колпинскому суду в Петербурге

Дорогу расчистили через два часа после жалобы судьи
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Подход был завален сугробами. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Подход был завален сугробами. Фото: Объединенная пресс-служба судов

В Петербурге судья Колпинского районного суда не смогла попасть на работу. Подход к зданию сильно замело снегом и сотрудники не могли начать процесс избрания меры пресечения. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, на звонки администрация не отвечала, но потом скоро проход расчистили.

- Зона ответственности по уборке снега на данной территории - МО Колпино. На звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает, - рассказали они.

Но затем через два часа к суду пришли дворники и начали все-таки убирать снег, который немело благодаря разбушевавшемуся циклону «Надя».

- Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга восстановлена, - уже похвастались в суде.

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