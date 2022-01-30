Спасатели нашли тело первоклассника, провалившегося под лед Невы в Ленобласти

Спасатели обнаружили тело первоклассника, который провалился под лед Невы в деревне Новосаратовка под Петербургом. Происшествие случилось еще 24 января во Всеволожском районе Ленинградской области. В этот день семилетний мальчик гулял со своей тетей. Девушка отвлекалась, а ребенок упал на лед.

- Ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился и ребенок провалился в воду и утонул, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области. - После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС.

Напомним, ранее следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».