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Происшествия30 января 2022 15:49

Спасатели нашли тело первоклассника, провалившегося под лед Невы в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Спасатели обнаружили тело первоклассника, который провалился под лед Невы в деревне Новосаратовка под Петербургом. Происшествие случилось еще 24 января во Всеволожском районе Ленинградской области. В этот день семилетний мальчик гулял со своей тетей. Девушка отвлекалась, а ребенок упал на лед.

- Ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился и ребенок провалился в воду и утонул, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области. - После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС.

Напомним, ранее следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».