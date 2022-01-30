Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования семье Леонида Куравлева

легендарный "Афоня" скончался на 86-ом году жизни. Фото: кадр из фильма

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Леонида Куравлева. О смерти легендарного «Афони» стало известно 30 января.

- Ушел из жизни один из выдающихся артистов нашего кинематографа, любимый миллионами зрителей Леонид Куравлев. Огромная утрата для всех нас! Леонид Вячеславович Куравлев сыграл в более чем двухстах фильмах и сериалах, снимался до последних лет, и каждый созданный им образ был глубоким и разноплановым. Ни один из героев Куравлева не подходит под шаблонное определение «положительный» или «отрицательный». Мы любили их всех, потому что в каждого своего экранного персонажа Леонид Куравлев вкладывал часть собственной харизмы и огромный актерский талант, - сказал Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что скорбит вместе с другими почитателями таланта Куравлева. А также выразил соболезнования семье и близким умершего артиста.

Леонид Куравлев скончался на 86 году жизни. Последние дни своей жизни актер провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке. В больницу он попал 5 января с подозрением на ковид.