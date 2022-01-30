В Петербурге следователи проводят проверку после смерти двухлетней девочки у няни из Киргизии

Предварительно, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ленобласти следователи устроили проверку после смерти 2-летней девочки. Ребенок умер 30 января 2022 году в квартире на проспекте Науки в Мурино. К силовикам обратилась мать малышки, которая обвиняет в смерти дочери няню из Киргизии.
- Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела ребёнка 2019 г.р . Во Всеволожском районе Ленобласти, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.
Как рассказал источник «КП-Петербург» источник, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства.