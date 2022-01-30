Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 января 2022 16:53

В Петербурге следователи проводят проверку после смерти двухлетней девочки у няни из Киргизии

Мать ребенка обвиняет во всем сиделку
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Предварительно, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства.

Предварительно, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти следователи устроили проверку после смерти 2-летней девочки. Ребенок умер 30 января 2022 году в квартире на проспекте Науки в Мурино. К силовикам обратилась мать малышки, которая обвиняет в смерти дочери няню из Киргизии.

- Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела ребёнка 2019 г.р . Во Всеволожском районе Ленобласти, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

Как рассказал источник «КП-Петербург» источник, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства.