В Петербурге следователи проводят проверку после смерти двухлетней девочки у няни из Киргизии

Предварительно, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти следователи устроили проверку после смерти 2-летней девочки. Ребенок умер 30 января 2022 году в квартире на проспекте Науки в Мурино. К силовикам обратилась мать малышки, которая обвиняет в смерти дочери няню из Киргизии.

- Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела ребёнка 2019 г.р . Во Всеволожском районе Ленобласти, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

Как рассказал источник «КП-Петербург» источник, на теле девочки не обнаружили внешних признаков убийства.