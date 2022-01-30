В Ленобласти объявлено экстренное предупреждение о сильных снегопадах

Жителей области предупреждают быть осторожными, пока сохраняется плохая погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный снегопад обрушится на Ленинградскую область 31 января 2022 года. В связи с этим спасатели объявили экстренное предупреждение об ухудшающейся погоде. На дорогах повышается вероятность ДТП и затруднений по автодорогам Ленобласти, а также увеличивается вероятность возникновения происшествий на водоемах.

- 31 января повышается вероятность авиапроисшествий, изменения в расписании движения воздушных судов на территории Ленинградской области, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возможны перебои в работе объектов ЖКХ, ЛЭП. Жителей области предупреждают быть осторожными, пока сохраняется плохая погода.

Синоптики пообещали, что циклон «Надя», принесший метели, пройдет 1 февраля. За тем в Петербурге и в Ленинградской области похолодает до -15 градусов ночью.

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