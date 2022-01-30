Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 января 2022 20:31

В Ленобласти объявлено экстренное предупреждение о сильных снегопадах

Водителей просят отказаться от поездок по трассам
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителей области предупреждают быть осторожными, пока сохраняется плохая погода.

Жителей области предупреждают быть осторожными, пока сохраняется плохая погода.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный снегопад обрушится на Ленинградскую область 31 января 2022 года. В связи с этим спасатели объявили экстренное предупреждение об ухудшающейся погоде. На дорогах повышается вероятность ДТП и затруднений по автодорогам Ленобласти, а также увеличивается вероятность возникновения происшествий на водоемах.

- 31 января повышается вероятность авиапроисшествий, изменения в расписании движения воздушных судов на территории Ленинградской области, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возможны перебои в работе объектов ЖКХ, ЛЭП. Жителей области предупреждают быть осторожными, пока сохраняется плохая погода.

Синоптики пообещали, что циклон «Надя», принесший метели, пройдет 1 февраля. За тем в Петербурге и в Ленинградской области похолодает до -15 градусов ночью.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: