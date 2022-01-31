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Авто31 января 2022 4:43

Водителей предупреждают о снежных заносах на дорогах в Петербурге

Они образовались после ночной метели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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31 января водителей ждет испытание снегом.

31 января водителей ждет испытание снегом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный ночной снегопад еще больше осложнил обстановку на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Синоптики городского гидрометцентра предупреждают водителей о заносах на трассах и новых осадках. А ведь еще вчера автомобилисты жаловались на неубранные дороги и невозможность припарковать машину.

- 31 января в Петербурге облачная погода. Днем снег. Ветер восточный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха -2…-4 градуса. На дорогах снежные заносы, гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:30 утра термометры показывают -3 градуса. Ветра нет. Влажность составляет 90%, а атмосферное давление держится на уровне 743 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы. В течение дня оно будет повышаться, но нормы в 760 мм так и не достигнет.

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