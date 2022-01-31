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Общество31 января 2022 5:01

Движение семи маршрутов автобусов, измененных из-за снегопада, восстановлено в Петербурге

Об этом сообщает Комитет по транспорту
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег мешал проехать автобусам в Петербурге.

Снег мешал проехать автобусам в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Организатор перевозок» сообщает о восстановлении трасс семи маршрутов автобусов, которые пришлось менять накануне из-за сильного снегопада. Путь следования пришлось менять на объездной или вовсе укорачивать.

- Трассы автобусных маршрутов №№ 463, 684 временно укорочены из-за невозможности проезда по Бетонной дороге, - сообщала накануне пресс-служба «Организатора», подведомственного Комитету по транспорту.

Это же коснулось автобусных маршрутов №№ 682, 145, 145А, 144 и 165.

В основном ограничения вводились на юге города и там, где маршрут идет в пригороды. Ограничения действовали до вечера. А утром 31 января в «Организаторе перевозок» отчитались о восстановлении всех маршрутов по действующим трассам.

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