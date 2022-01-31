Циклонический вихрь «Надя» поднимет температуру в Петербурге выше нормы и принесет снег

"Мама, моя Надя приехала!" Фото: Артем КИЛЬКИН

«Мама, моя Надя приехала», - так иронично жители Петербурга вспоминают слова Жени Лукашина из «Иронии судьбы», говоря о снегопадах, которые принес циклон с этим женским именем. Благодаря его приходу, дороги замело – машины приходится откапывать. А температура держится выше климатической нормы.

- В последний день января ситуация в Петербурге будет представлена северной периферией циклонического вихря «Надя». Он сохранит погоду облачной, со снегом. Температурный фон останется на 2-3 градуса выше нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе на Неве термометры покажут от -2 до -4 градусов, по Ленинградской области будет -1…-6. Ветер северо-восточный умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти, но останется ниже нормы – 745 мм ртутного столба.

И на этом снегопады в Петербурге не закончатся. Во вторник снова будет заметать.

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