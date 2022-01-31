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Здоровье31 января 2022 5:35

647 человек госпитализировано за сутки в Петербурге, 599 находятся в реанимации

Выписаны 532
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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599 больных находятся в реанимации.

599 больных находятся в реанимации.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Штамм «омикрон», вызвавший взрывной рост заболеваемости в Петербурге – почти 18 тысяч случаев за сутки, не привел к перегрузкам стационаров. По большей части новый штамм переносится в легкой форме. Так, за те же сутки было госпитализировано лишь 647 человек. А 532 – выписаны.

- В городе развернуто 8744 койки для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 39%, - говорится в информационной справке Смольного.

Всего пациентов с коронавирусом принимают 20 стационаров, в том числе 17 городского и три - федерального подчинения.

В них на лечении находятся 7109 человек. В том числе реанимациях лежат 599 пациентов, подключено к аппарату искусственной вентиляции легких – 318.

Еще 93,5 тысячи горожан лечатся амбулаторно.

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