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Происшествия31 января 2022 5:45

Станция «Новочеркасская» закрылась на вход утром 31 января

Причиной стала остановка эскалатора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На "Новочеркасской" остановился эскалатор.

На "Новочеркасской" остановился эскалатор.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Новочеркасская» закрылась на вход для пассажиров. Об этом утром в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба подземки. Инцидент произошел в самый час пик, когда многие горожане спешат на работу.

- В 08:28 станция «Новочеркасская» закрыта на вход в связи с остановкой эскалатора, - говорится в сообщении.

Пассажирам советуют пользоваться соседними станциями метро или наземным транспортом.

Напомним, что до 4 марта здесь идет плановый ремонт одного из эскалаторов. Оставшиеся работают с повышенной нагрузкой.