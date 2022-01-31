139 детей привито от коронавируса в Петербурге за сутки

230 детей прошли вакцинацию в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

139 детей привиты от коронавиуса в Петербурге за сутки. Такие данные содержатся в информационной справке, ежедневно распространяемой администрацией города. Общее число привитых несовершеннолетних превысило 200 человек.

- Привито первично от COVID-19 человек за сутки: 2889, всего 2 353 098. Из них детей: 139, всего 230, - говорится в справке.

Напомним, что детей и подростков в возрасте 12-17 лет прививают двухкомпонентной вакциной «Спутник-М». Для этого в городе работают 59 прививочных пунктов. Причем подростки старше 15 лет могут сделать прививку без письменного разрешения родителей.

Для детей 12-14 лет присутствие взрослых – обязательно. Вся вакцинация проводится строго в добровольном порядке.

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