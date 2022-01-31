Станция метро «Новочеркасская» открылась на вход

Вход на "Новочеркасскую" снова открыт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Новочеркаская» снова работает в обычном режиме. Утром в понедельник, в самый час пик, здесь произошла остановка эскалатора. Из-за этого вход в подземку был закрыт. Попасть внутрь нельзя было около получаса.

- С 08:55 станция «Новочеркасская» работает в обычном режиме, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

По какой именно причине эскалатор останавливался, в подземке не уточняют.

Напомним, что с 10 января здесь идет плановый ремонт одного из четырех механизмов. Оставшиеся три работают в реверсивном режиме – два на подъем, один на спуск утром и наоборот вечером. Работы продлятся до 4 марта.